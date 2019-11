Juventus, Cristiano Ronaldo lascia lo Stadium: «Muy bien» – VIDEO

Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Allianz Stadium rassicurando tutti: «Muy bien» – VIDEO

Non è stata una serata semplice per Cristiano Ronaldo, quella contro l’Atletico Madrid. Il portoghese della Juventus è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, come ammesso da Maurizio Sarri, per cercare la rete che poi non è arrivata.

CR7 è rimasto comunque soddisfatto della prestazione dei compagni e all’uscita dall’Allianz Stadium ha dichiarato «Muy bien», in relazione alla partita e alla sua tenuta fisica.