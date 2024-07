Juventus, la DECISIONE di Thiago Motta dopo la SCONFITTA: ecco COSA FARANNO i bianconeri

La Juventus è reduce dalla sconfitta in amichevole per 3-0 contro il Norimberga. Ecco cos’ha deciso Thiago Motta

La Juventus ha chiuso il ritiro tedesco con una sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Norimberga. Naturalmente c’erano tante riserve in campo e il ko non ha preoccupato troppo Thiago Motta.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico brasiliano ha concesso due giorni di riposo in occasione di questo weekend. Dopodiché, lunedì tutti alla Continassa in vista dell’amichevole di sabato prossimo contro il Brest a Pescara.