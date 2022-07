Juventus, Di Maria in conferenza: «Fantastico essere qui. Un anno in più? Non si sa mai...»

Il nuovo arrivato in casa Juventus Di Maria si è presentato in conferenza stampa

CHE DI MARIA ARRIVA IN ITALIA – «Lo stesso di sempre, quello elettrico, che vuole vincere a tutti i costi, vuole essere un campione e non vuole perdere. Per questo questa squadra mi ha scelto: anche per loro è importante vincere. Sarà importante lavorare, farlo nel modo migliore possibile. L’ho detto molte volte, nel calcio le cose cambiano velocemente. La mia idea era quella di tornare in Argentina, ma in un anno possono cambiare i progetti».

RESTARE ALLA JUVE UN ANNO IN PIU’- «Non si sa mai, nel calcio tutto cambia velocemente. Con una mano sul cuore da quando mi hanno contattato, mi hanno trattato benissimo. Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, ma per il momento penserò a questo anno specifico. Cercherò di vincere tutto poi ci penserò più avanti».

LA SCELTA DI VENIRE ALLA JUVE E ALLEGRI – «Una squadra così importante come la Juve, che sta dietro di me per 40 giorni, è difficile quasi impossibile dire di no. Hanno aspettato che finisse il contratto, avevo tanta voglia di venire. Ho tardato a rispondere per questioni familiari, c’era la Nazionale, poi la vacanza. Ho parlato poco prima della fine delle vacanze comunicando la mia decisione. Allegri? Non abbiamo parlato di tattica, ora è solo questione di correre. La parte tattica verrà più avanti».

