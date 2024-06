Juventus, attacco durissimo di ZILIANI: nel mirino il RIENTRO del club nell’ECA. Il suo pensiero pubblicato su X sta spopolando

La Juventus, quest’oggi, è ufficialmente rientrata nell’ECA, vale a dire l’associazione dei club europei. Questa decisione ha fatto discutere molti addetti ai lavori e non solo. Paolo Ziliani è uno di questi, di seguito il suo pensiero postato su X.

ZILIANI SULL’ECA – «La Juventus tira lo sciacquone sulla Superlega e su Agnelli: ha chiesto di rientrare nell’ECA, “bentornato figliol prodigo”, dice Al-Khelaifi Come volevasi dimostrare. Spero adesso che chi ha affiancato la Juventus di Andrea Agnelli nella battaglia a favore della Superlega continui a farlo strenuamente e pervicacemente come sempre: in caso contrario dimostrerebbe di essersi battuto non per l’idea della Superlega in sé, ma per puro servilismo verso la Juventus e il suo visionario (dicevate così vero?) presidente, oggi archiviato al pari dei suoi avveniristici progetti».