Juventus, il futuro di Danilo in bianconero: la situazione

Il possibile futuro di Danilo, difensore della Juventus in netta difficoltà in questo inizio di stagione

Danilo ha iniziato l’era Thiago Motta nel peggiore dei modi. Prima tantissime panchine, poi altrettanti errori: una situazione probabilmente imprevedibile anche per lo stesso difensore brasiliano.

Secondo il Corriere dello Sport, a fine stagione si tornerà a parlare di rinnovo o separazione. Per la Juventus è un giocatore importantissimo in ottica spogliatoio e dunque non è una situazione agevole da sbrigare.