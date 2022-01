Juventus, Gentile sul rinnovo di Dybala: «Deve fare un passo indietro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Gentile ha parlato del rinnovo di contratto con la Juventus di Dybala

Claudio Gentile, storico ex bianconero, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione legata al rinnovo di Dybala con la Juventus.

RINNOVO RINVIATO – «E’ una scelta della società che va rispettata. Consideriamo sempre che non sono dei dilettanti, quelli che sono lì a Torino. Sicuramente avranno un progetto, un programma, per risolvere questa questione. Secondo me alla fine Paulo rimarrà alla Juve. Io dò un parere da tifoso juventino e capisco come ragionano in società: ritengo che il discorso rinnovo lo risolveranno».

ATTEGGIAMENTO DYBALA – «Lui sa benissimo che se cambia piazza perde quella stima, quell’affetto che gli danno i tifosi juventini, quindi moralmente anche lui deve fare un passo indietro e trovare un punto d’incontro».

