Il gol di Dybala, a pochi secondi dal fischio iniziale, è entrato nella storia della Juventus: è il secondo più veloce di sempre

Sono bastati 43 secondi alla Juventus per portarsi in vantaggio nella sfida contro il Cagliari, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Paulo Dybala ha infatti trovato la rete del vantaggio grazie ad un preciso colpo di testa che si infila nell’angolino basso di destra. Ma la sua prodezza non ha segnato solamente l’1-0 della Juventus, è infatti entrata nella storia del club bianconero.

Motivo? Il suo gol è stato il secondo più veloce mai segnato in Serie A dalla Juventus. Il primo è quello segnato da Arturo Vidal nel 2012, nella sfida che sbloccò il tabellino contro l’Inter dopo 18 secondi. Il gol di Dyabala è inoltre il secondo più veloce in questo inizio di campionato, secondo solo al gol di Caputo che ha portato in vantaggio l’Empoli contro il Sassuolo dopo 18 secondi.