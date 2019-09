Juventus Hellas Verona, il questore di Torino: «Partita a rischio»

Il questore di Torino ha definito a rischio la sfida tra Juventus e Hellas Verona: «Tifoserie con ideologie differenti»

«Quella di sabato era già una partita attenzionata. Sono due tifoserie con ideologie differenti. Ora aumentano i rischi perché sono prevedibili reazioni». Così si è pronunciato il questore di Torino Giuseppe De Matteis sulla sfida tra Juventus e Hellas Verona.

De Matteis ha parlato anche dell’inchiesta Last Banner, che ha portato all’arresto dei dodici capi ultrà bianconeri: «Nella curva si è creato un vuoto. Non penso che la successione dei capi ultrà sia pronta – ha ammesso a Tuttosport -, non è automatico che ci sia qualcuno in grado di sostituire gli arrestati. Aspettiamo di vedere quello che succede».