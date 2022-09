Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino vuole esserci col PSG. La situazione

L’infortunio di Di Maria preoccupa la Juventus, ma l’argentino vuole esserci in Champions League contro il PSG

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortunio di Angel Di Maria, uscito scuro in volto al termine del primo tempo in casa della Fiorentina.

L’argentino ovviamente non è al massimo della forma, ma la sua intenzione è quella di esserci domani per l’esordio stagionale in Champions League contro il PSG, club che lo ha scaricato e contro cui cerca una rivincita. E’ poi da decidere la sua titolarità o meno, ma la Juventus è pronta a portare con sé il Fideo.

