Juventus-Inter, Icardi ci crede: «Non firmo per il pareggio»

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, avverte la Juventus in vista del Derby d’Italia: «Andremo lì a giocarcela senza paura».

In carriera è sempre stato una bestia nera della Juventus, cui ha già segnato 8 gol in 10 gare di Serie A. Mauro Icardi sarà il punto di forza dell’Inter nel Derby d’Italia, e intervistato dai giornalisti a margine dei “Gazzetta Awards”, è apparso molto fiducioso sulle possibilità dei nerazzurri di fare risultato a Torino. «Se firmerei per un pareggio? Assolutamente no! – ha dichiarato l’argentino – Andremo lì a giocarcela senza paura».

Il centravanti ha poi commentato il momento positivo sia con l’Inter, sia con la Nazionale argentina, con la quale ha trovato il primo gol. «Il primo gol in Champions con l’Inter mi ha regalato grandi emozioni. – ha ammesso – Quanto alla Selección, aspettavo da tempo di trovare la mia prima rete, ora è arrivata e non posso chiedere di meglio. Per me è il 2018 è stato un anno indimenticabile, io e i miei compagni abbiamo raccolto i frutti di un duro lavoro».

