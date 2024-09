Juventus, Nainggolan: «Mi VOLEVANO da ANNI»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter tra le altre, ha parlato del suo possibile passaggio alla Juventus

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Serie A, è stato intervistato durante il podcast Gurulandia e ha fatto un passaggio interessante sulla Juventus.

PAROLE – «Odio la Juve? Non è odio, la gente pensa sia odio perchè io ho detto spesso che odio la Juve ma è perché era la squadra più forte. Andare alla Juve come tanti che giocano 3 partite all’anno e poi alzano la coppa non la sentirei mai come una vittoria. Se ti avessero offerto tanti soldi? I soldi non mi sono mai interessati. E se fossi stato al centro del progetto? Ma magari lo sarei anche stato, era un paio anni che mi volevano».