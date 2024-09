Juventus Napoli, Conte: «È stata una GRANDE emozione»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato della sfida pareggiato a reti bianche contro la Juventus

Per Antonio Conte è stata una partita speciale senza dubbio. L’allenatore del Napoli ha parlato così in conferenza stampa sia del ritorno a Torino sia degli azzurri.

JUVENTUS – «Per me è stata una grande emozione. Era il minimo che potessi fare ringraziare i tifosi con cui ho condiviso 16 anni della mia carriera. oggi sono contento di essere al Napoli e ho salutato anche loro. Per me venire qua è sempre una grande emozione e non me lo potrà togliere nessuno»

NAPOLI – «L’anno scorso non è stata una grande stagione ma c’è la voglia. Oggi per noi era importante, è una gara difficile contro un top club per capire anche se siamo sulla giusta direzione, se il livello nostro tornerà ad esser quanto prima quello di una squadra forte, sicuramente abbiamo iniziato a lavorare sono passati due mesi e mezzo c’è un percorso da fare, una ricostruzione in atto. Quando vanno via 14 giocatori e ne arrivano 7 stai ripartendo dalle fondamenta ma al tempo stesso lo sanno i calciatori che è Napoli e dobbiamo fare quanto prima per riportare il Napoli nelle giuste posizioni»