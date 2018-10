Juventus, rischio chiusura curva per cori discriminatori contro il Napoli

Durante il big match dell’ultima giornata di Serie A, gli ufficiali di gara hanno segnalato al giudice sportivo numerosi cori razzisti

La Juventus ha vinto il primo big match decisivo della stagione, ma gli strascichi della gara con il Napoli rischiano di pesare sul futuro bianconero. Gli ispettori di gara assegnati alla partita hanno infatti registrato numerosi cori razzisti e di discriminazione territoriale da parte dei tifosi bianconeri. In particolare, sono stati rivolti parecchi insulti ai tifosi napoletani e a Kalidou Koulibaly dal 51′ in poi. Ad aggravare la situazione riportata dagli ispettori al giudice sportivo c’è poi stato il mancato richiamo dello speaker all’intero settore.

Non è la prima volta che i tifosi della Juventus si rendono protagonisti di cori razziali nei confronti dei tifosi napoletani. Proprio per questo, il giudice sportivo potrebbe anche stabilire la chiusura della curva bianconera in vista del prossimo match casalingo. In particolare, il settore potrebbe essere vuoto per la gara del 20 ottobre contro il Genoa.