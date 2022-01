Napoli, ecco cosa rischia per aver schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli in campo con Rrahmani, Lobotka e Zielinski: cosa rischia il club azzurro dopo la partita con la Juve

Il Napoli contro la Juventus ha messo in campo i tre giocatori che erano stati fermati dall’Asl in via cautelare per contatti con positivi. Stiamo parlando di Zielinski, Lobotka e Rrahmani.

Il Napoli a livello sportivo non rischia nulla, ma a livello amministrativo potrebbe dover pagare una multa salata per non aver osservato le indicazioni dell’Asl di Torino sul protocollo Covid.

