Juventus, Nedved: «Con l’Atletico dobbiamo giocare come chiede Sarri»

Pavel Nedved offre la sua interpretazione sulla delicata sfida tra la Juventus e l’Atletico Madrid in Champions League

Pavel Nedved ha presentato la sfida tra la Juventus e l’Atletico Madrid di questa sera. Ecco le parole del vicepresidente bianconero ai canali ufficiali del club sul duello in Champions League.

«Dobbiamo provare a fare il nostro gioco. Sarà tosta. Dobbiamo giocare una bella partita come chiede mister Sarri. Dobbiamo fare passi in avanti per il gioco e ottenere risultati. Il mister e lo staff sono stati molto bravi, i conti si fanno alla fine. Bisogna migliorare di partita in partita».