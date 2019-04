Juventus, operazione rinnovo per Kean: ecco il nuovo contratto

Arrivano le prime offerte dall’estero per il gioiello della Juventus Moise Kean: i bianconeri pensano a un incremento dello stipendio di 2.5 milioni

Il diciannovenne della Juventus Moise Kean è velocemente diventato uno degli attaccanti più richiesti sul mercato, complici i sei centri in otto partite in Serie A e le buone prestazioni ottenute con la maglia della Nazionale.

Come riporta il Sun, prima fonte d’informazione sportiva inglese, Max Allegri avrebbe richiesto alla società di trattenere Kean, ritenuto importante per il futuro della squadra; ovviamente questo richiederà anche qualche ritocco al contratto del giocatore, ha riportato l’agente Mino Raiola.

Il contratto del giovane attaccante bianconero scadrà nel 2020, e per tenerlo la Juventus sta pensando di aumentare l’ingaggio della punta dagli attuali 550.000 euro a stagione a ben 2.5 milioni, anche per frenare l’interesse delle molte squadre estere che si stanno facendo avanti, come il Paris Saint-German.