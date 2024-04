Juventus, Pasquato: «Sarà un derby bellissimo contro il Torino»

Cristian Pasquato, ex sia di Juventus che Torino, ha parlato proprio in occasione del weekend del derby della Mole

Cristian Pasquato, doppio ex di Juventus e Torino, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per parlare del derby della Mole.

PASQUATO – «Il derby è sempre il derby. Si affronteranno due squadre in salute, la Juve forse un po’ meno in questo momento. Il Toro vuole andare a prendersi l’Europa mentre i bianconeri vorranno consolidare il terzo posto. Sarà una partita bellissima. Per la Juventus conta moltissimo perché si sta giocando qualcosa di importante e soprattutto le concorrenti corrono forte, di conseguenza le motivazioni saranno alte per portare a casa i tre punti».