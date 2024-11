Juventus, Pastore: «I bianconeri hanno fatto due errori»

Giuseppe Pastore ha commentato negativamente due scelte prese dalla Juventus: ecco le sue parole

Giuseppe Pastore è intervenuto durante Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio approfondendo il discorso legato a due errori che a suo dire ha commesso la Juventus ovvero le cessioni di Nicolò Rovella e Moise Kean.

PAROLE – «Molto bene, soprattutto la prima. Contro la Francia ha giocato solo i minuti finali. Per essere l’esodio assoluto in nazionale tanto di cappello. La Juventus ha lasciato andar via giocatori che oggi sarebbero titolari come Kean e Rovella».