Juventus, Perin: «Ecco perché sono rimasto in bianconero»

L’estremo difensore bianconero ha rilasciato un’intervista molto interessante. Ecco le sue dichiarazioni

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato a “Tra le linee”, nuovo format di Juventus Creator Lab e Cronache di Spogliatoio. Queste Le dichiarazioni dell’ex estremo difensore del Genoa tra le altre.

SECONDO PORTIERE – «L’ho già detto in conferenza, mi sento un co-titolare, ma come tutti i miei compagni. Siamo 24/25 titolari, stiamo dimostrando che tutti possono giocare al posto di chiunque. Questo ti porta a una competitività interna che fa benissimo al gruppo, il livello si alza moltissimo. Si deve andare verso quella direzione nel calcio. Si gioca troppo, probabilmente è vero, ma se hai titolari che si possono alternare non ci sarà più chi fa 60/70 partite in un anno. Secondo me è un punto di vista da cui creare qualcosa».

PERCHE’ E’ RIMASTO ALLA JUVE – «Non mi piace autoreferenziarmi, ma essendo uno di quelli che c’è da più tempo se ci sono responsabilità me le prendo. Credo di aver costruito una figura di affidabilità. Ci ho messo impegno, alla fine i risultati arrivano. Ho avuto richieste che mi lusingano, mi fanno capire che sto facendo bene, che le persone che guardano mi gratificano. Ma giocare per questo club, indossare questa maglia, con questa pressione che mi dà un furore agonistico, mi permette di venire a migliorarmi giorno dopo giorno. Ho vinto una Coppa da protagonista, magari giocando di più in altri club non mi sarebbe potuto capitare».

