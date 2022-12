Juventus, Pogba fa infuriare i tifosi: «Vai ad allenarti»

Le vacanze sulla neve di Paul Pogba, centrocampista della Juventus alle prese con l’infortunio, hanno scatenato l’ira dei tifosi

Paul Pogba è ancora alle prese con l’infortunio al menisco che non gli ha permesso di esordire, per la seconda volta, con la maglia della Juventus in Serie A.

I tifosi bianconeri non hanno preso bene le foto, pubblicate dal francese sui social network, sulla vacanza che si è concesso in montagna. I tifosi, preoccupati per un possibile nuovo infortunio hanno commentato: «vai ad allenarti, la pazienza sta finendo», «mi raccomando fatti male di nuovo» e «quando la smetti di rubare lo stipendio?».