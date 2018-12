Juventus, Pogba in panchina contro il Fulham: alta tensione con Mourinho

Il rapporto tra José Mourinho e Paul Pogba è ormai agli sgoccioli: 90 minuti di panchina per il francese contro il Fulham

Dopo più di un mese, il Manchester United è riuscito a ritrovare la vittoria in Premier League grazie al trionfo per 4-1 sul Fulham. Dal successo contro il Bournemouth il 3 novembre, erano infatti arrivati soltanto 3 pareggi e una sconfitta. Ma non è un buon momento per tutti, soprattutto per Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato escluso dalla gara contro la squadra di Ranieri e il suo rapporto con José Mourinho è sempre più incrinato. Le parole in settimana del portoghese non hanno fatto che peggiorare la situazione e l’ingresso in campo di Fred e McTominay prima del Polpo hanno esasperato gli animi. Lo Special One a fine match ha commentato: «Pogba deve giocare con la stessa mentalità del resto della squadra».

Una situazione che non fa altro che piacere alla Juventus, che ha nel suo ex centrocampista l’obiettivo numero uno per le prossime sessioni di mercato. Se le cose dovessero proseguire in questa direzione, e Mourinho dovesse rimanere alla guida dei Red Devils, un suo addio è pressoché scontato. Le cifre dell’eventuale operazione sono proibitive per il mercato di gennaio, ma in estate un tentativo può essere fatto, magari anche sacrificando qualche importante pedina.