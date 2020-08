Juventus Primavera, Andrea Bonatti è il nuovo tecnico: Lamberto Zauli, invece, sarà il nuovo tecnico della Juve under 23

Andrea Bonatti è il nuovo tecnico della Juventus Primavera. L’ex allenatore dell’under 16 ha preso il posto di Lamberto Zauli, a sua volta promosso in Under 23. Inoltre la compagine bianconera ha anche ufficializzato lo staff per la prossima stagione. Ecco i componenti:

Under 19

Allenatore: Bonatti Andrea

Vice Allenatore: Sacchini Edoardo

Preparatore Atletico: Teoli Ivan

Preparatore Atletico: Vetri Stefano

Allenatore Portieri: Borri Daniele