Wayne Rooney promuove la Juventus e l’acquisto di Cristiano Ronaldo: secondo l’ex Manchester United i bianconeri possono vincere la Champions League

L’obiettivo della Juventus è chiaro dopo il colpo del secolo Cristiano Ronaldo: vincere la Champions League. E Wayne Rooney, suo ex compagno al Manchester United, non ha dubbi: «Cristiano Ronaldo alla Juventus farà ciò che ha sempre fatto negli ultimi dieci anni: farà tanti gol. La squadra bianconera vincerà la Champions League solo per il fatto di averLo acquistato».

L’attaccante inglese, che dopo L’avventura all’Everton ha optato per l’avventura in MLS con la maglia del DC United, ha poi analizzato alla CNN: «Cristiano Ronaldo è un bravo ragazzo, è uno che lavora duro e ama la sua famiglia. Si merita tutto ciò che ha: fa ogni sforzo possibile per essere sempre al top».