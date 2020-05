Juventus, Rugani torna ad allenarsi: «Basta un pallone per essere felici»

Juventus, Daniele Rugani è tornato ad allenarsi regolarmente. Il difensore bianconero ha lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram

Daniele Rugani è finalmente tornato ad allenarsi. Il difensore bianconero, positivo al COVID-19 nei mesi scorsi, ieri si è allenato sul campo della Continassa.

Rugani ha voluto anche lasciare un messaggio sul suo profilo Instagram: «Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento». Ecco il suo post: