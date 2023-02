Juventus, Santoriello verso l’esclusione dall’udienza preliminare il 27 marzo

Ciro Santoriello, pm preso di mira dai tifosi della Juventus nell’ultimo periodo, non sarà probabilmente presente all’udienza preliminare

Ciro Santoriello, pm preso di mira dai tifosi della Juventus nell’ultimo periodo a causa dei suoi video anti-Juve che circolano in rete, non sarà probabilmente presente all’udienza preliminare che andrà in scena il 27 marzo.

Secondo il Corriere dello Sport, Santoriello non sarà presente davanti al gup Picco per l’argomentazione sul rinvio a giudizio della Juve e dei 12 indagati. Al suo posto Marco Gianoglio e a Mario Bendoni.