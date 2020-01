Juventus, Sarri: «Con Dybala parlo ogni giorno, mi sta simpatico» – VIDEO

Juventus, Sarri ritorna sullo screzio con Dybala per il cambio contro la Roma: «Con lui parlo ogni giorno, mi sta simpatico»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Allianz Stadium contro l’Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra i temi trattati, la reazione di Dybala alla sostituzione domenica sera contro la Roma.

«Con Dybala non mi sono chiarito perché non ce n’è mai stato bisogno. Avevo parlato con il mio staff e mi avevano già spiegato che al momento del cambio il ragazzo avesse chiesto solamente dei chiarimenti sul motivo. Con lui mi confronto praticamente tutti i giorni, anche perché mi risulta molto simpatico, ma in genere per sapere come si senta»