Juventus, senti Vidal: «Se Pirlo mi chiamasse, sarei felice»

Il centrocampista cileno ha strizzato l’occhio a un ipotetico ritorno alla Juventus

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, pensa a un ritorno alla Juventus. La conferma è arrivato dallo stesso cileno, intervistato dallo youtuber Daniel Habif, che ha parlato anche dell’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera.

«È spettacolare il fatto che sia diventato allenatore della Juve. Se era incredibile quando giocava, immaginatelo da allenatore. Ha una visione che non hanno in molti o che nessuno ha mai avuto nel calcio, quindi penso che possa fare molto bene. Come persona è incredibile e penso che farà molto bene come allenatore. Abbiamo passato quattro anni insieme vincendo 4 scudetti, se mi chiamasse sarei contento».