Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato anche di calciomercato in conferenza stampa: «Pogba mi piace molto, lo conosco»

Che la Juventus pensi da tempo al possibile ritorno a Torino di Paul Pogba non è un mistero. I bianconeri però, qualora il centrocampista francese dovesse lasciare il Manchester United in estate, troverebbero un agguerrita concorrenza all’estero per il calciatore. La conferma arriva per bocca di Zinedine Zidane, che parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Real Madrid e Huesca, ha trattato anche il tema calciomercato e non ha affatto escluso l’approdo di Pogba in Spagna.

«Pogba mi piace molto, – ha rivelato l’allenatore francese – lo conosco personalmente e lo considero un giocatore diverso, capace sia di difendere che attaccare. Non è un nostro giocatore, è necessario rispettare lo United. Ma se dovesse lasciare i Red Devils perché non dovrebbe venire al Real?». In attacco invece il sogno delle Merengues si chiama Mbappé: «Vale 280 milioni? Quando sono arrivato al Real Madrid sembrava che la società fosse folle a pagare 72 milioni di euro, ma le cose vanno così al giorno d’oggi. Sappiamo bene il giocatore che è».

Alcuni giocatori importanti potrebbero però lasciare i Blancos in estate: «Varane sta bene qui, – si è affrettato ad assicurare Zidane – nonostante tutte le voci di mercato lo vedo molto concentrato sul Real Madrid. Non devo convincere nessun giocatore a restare qui, sanno bene dove sono. Vale per Marcelo e per tutti gli altri giocatori. Bale? Non parlo della prossima stagione, ma sappiamo quanto sia importante per noi e quello che ha dato alla squadra».