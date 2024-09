Juventus, infortunio Nico Gonzalez: si ferma in Nazionale

Nico Gonzalez, esterno offensivo della Juventus, ha chiesto il cambio durante il match tra Argentina e Cile

Brutte notizie in casa Juventus. Dopo lo stop di Conceiçao, che resterà fuori almeno un mese, ora i bianconeri dovranno capire per quanto saranno obbligati a fare a meno anche di Nico Gonzalez.

In occasione di Argentina-Cile, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’ex Fiorentina è partito da titolare ma al 51esimo ha dovuto chiedere un cambio per un problema che sembra essere muscolare. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.