Juventus stregata da Alessandro Romano: il talento del Cagliari è il grande obiettivo per il centrocampo, ma occhio alla concorrenza!

Il giovane centrocampista del Cagliari e della Nazionale piace sempre di più ai bianconeri: Carnevali, Ottolini e Chiellini lo hanno osservato dal vivo, ma la concorrenza è già molto alta

La Juventus ha individuato in Alessandro Romano uno dei profili più interessanti per il futuro del centrocampo. Il giovane talento del Cagliari e della Nazionale italiana continua a convincere il mondo bianconero, sempre più attratto dalla sua qualità tecnica, dalla personalità mostrata in campo e soprattutto dalla sua età: appena vent’anni, ma già una maturità da giocatore pronto per palcoscenici importanti.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juventus ha seguito da vicino Romano anche al Dall’Ara, in occasione della sfida di Nations League vinta dall’Italia contro la Turchia. Presenti allo stadio l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, il direttore sportivo Marco Ottolini e Giorgio Chiellini, tutti interessati a valutare dal vivo il centrocampista rossoblù.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Juventus, Romano è il profilo ideale per la mediana

La Juve cerca un centrocampo più italiano, ma soprattutto più ricco di qualità. In questo senso, Romano rappresenta un profilo ideale: sa leggere le giocate, ha pulizia tecnica e viaggia su percentuali molto alte nei passaggi nella metà campo avversaria, con un dato vicino all’87%.

Il giocatore ha già dimostrato di saper reagire anche ai momenti complicati, come dopo l’errore commesso all’esordio con l’Italia contro il Belgio. Una prova di carattere che ha rafforzato ulteriormente la fiducia attorno a lui.

LA RISPOSTA ALLE CRITICHE – «La risposta dopo le critiche? Ma no, succede – ha risposto lunedì sera a chi ancora gli parlava della prima volta con l’Italia -, io vado avanti e dietro di me c’è uno staff insieme alla squadra».

Romano, il rapporto con Pisacane e il ruolo in campo

Al Cagliari, Romano sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Il feeling con Fabio Pisacane è forte, così come il legame con l’ambiente rossoblù.

IL CAGLIARI – «E un gruppo forte, poi, compreso il presidente. Si lavora tanto e penso si veda in campo».

Sul piano tattico, il centrocampista sembra esprimersi al meglio davanti alla difesa, ma ha chiarito di sapersi adattare anche alle esigenze della Nazionale.

IL RUOLO – «Ma do il meglio in un centrocampo a due, ovviamente in Nazionale mi devo adattare: non ci sono mica problemi».

Romano tra Juventus, Inter, Milan e Napoli: il prezzo sale

La concorrenza per Romano è già alta. Oltre alla Juventus, anche Inter, Milan, Napoli e forse la Roma osservano con attenzione l’evoluzione del giocatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

IL FUTURO – «Al futuro non penso così tanto. La testa è a domani, a lavorare, a diventare ancora più forte».

Il Cagliari lo ha acquistato per 6,5 milioni di euro bonus inclusi, ma oggi la valutazione parte almeno da 20 milioni e potrebbe crescere ancora. Per la Juventus, muoversi in fretta può diventare decisivo.