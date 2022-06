Juventus, tutto fatto per Pogba: cifre e tempistiche dell’arrivo

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno chiuso il colpo Pogba. Queste le cifre e le tempistiche dell’arrivo a Torino

Paul Pogba tornerà a vestire la maglia della Juventus. Tutto definito, ormai, per il ritorno a Torino del francese a distanza di sei anni dall’ultima volta.

Il Polpo si unirà ai nuovi/vecchi compagni ai primi di luglio, in tempo per il ritiro pre-stagione che partirà il 4. Per lui pronto un quadriennale da 8 milioni di ingaggio più bonus a stagione, fino a toccare i 10 milioni totali e un ruolo di primo piano nella nuova squadra di Massimiliano Allegri. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

