Juventus, ufficiale l’amichevole con l’Arsenal

Ufficiale l’michevole all’Emirates di Londra tra Arsenal e Juventus durante la pausa per i Mondiali in Qatar

La Juventus ha comunicato ufficialmente che parteciperà ad un’amichevole contro l’Arsenal a dicembre.

LA DATA – «Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all’Arsenal, capoclassifica in Premier League. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l’Emirates Stadium, con fischio d’inizio alle 19:00 italiane. Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese».