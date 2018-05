Juventus-Verona, 38ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio sabato 19 maggio alle ore 15. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Juventus-Verona è la partita che chiude il campionato 2017/2018 di bianconeri e gialloblù. Stati d’animo diametralmente opposti per le due compagini, con la Juve reduce dalla conquista matematica del settimo scudetto di fila e il Verona retrocesso in Serie B. All”Allianz Stadium’ di Torino sarà doppia festa per i bianconeri: oltre che per il titolo, per Gigi Buffon che dopo 17 stagioni si appresta, come annunciato, a giocare la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Nella gara d’andata, giocata il 30 dicembre al ‘Bentegodi’, i bianconeri si imposero sulla squadra scaligera per 3 a 1.

La partita in programma sabato 19 maggio 2018 alle ore 15 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Supercalcio. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Juventus-Verona potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Juventus-Verona, probabili formazioni

Qui Juve: Allegri dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 per questa ultima partita stagionale. Come annunciato, Buffon tra i pali nella sua ultima gara con la maglia bianconera; in linea di difesa, ballottaggi aperti Benatia-Rugani e Alex Sandro-Asamoah. A centrocampo due maglie per Pjanic e Matidi (Khedira non è al meglio); sulla trequarti, Douglas Costa è favorito su Cuadrado. Qui Verona: Pecchia verso il 4-3-3 con i dubbi Souprayen-Bearzotti in difesa e Zuculini-Danzi a centrocampo; in attacco, Fares, Verde o Aarons per una maglia.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Fossati, Zuculini; Lee, cerci, Fares.

Juventus-Verona, curiosità e statistiche

I precedenti di Serie A tra Juventus e Verona giocati a Torino sono 27: bilancio tutto bianconero con 23 vittorie e 4 pareggi.

tra e giocati a Torino sono 27: bilancio tutto bianconero con 23 vittorie e 4 pareggi. La Juve ha vinto gli ultimi dieci confronti casalinghi del massimo campionato sugli scaligeri: l’ultimo pareggio maturato a Torino in Serie A risale al 14 febbraio 1988 (0-0).

ha vinto gli ultimi dieci confronti casalinghi del massimo campionato sugli scaligeri: l’ultimo pareggio maturato a Torino in risale al 14 febbraio 1988 (0-0). L’unica vittoria del Verona sul campo della Juventus risale al 3 aprile 1963, in Coppa Italia : ai quarti di finale, successo scaligero per 1 a 0.

sul campo della risale al 3 aprile 1963, in : ai quarti di finale, successo scaligero per 1 a 0. Media reti a confronto nel campionato che volge al termine: Juventus con 84 reti segnate e 23 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa); Verona con 29 reti fatte e 76 subite (peggior attacco – al pari del Sassuolo – e second apeggior difesa).

con 84 reti segnate e 23 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa); con 29 reti fatte e 76 subite (peggior attacco – al pari del Sassuolo – e second apeggior difesa). Gianluigi Buffon giunge alla sua ultima partita con la Juventus: fin qui, in Serie A, 471 presenze in maglia bianconera per il portiere, 358 reti subite e 227 gare senza subirne.

Juventus-Verona, l’arbitro della partita

Juventus-Verona sarà diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani di Empoli. Gli assistenti di gara saranno Citro e Colella, Di Paolo designato quarto uomo. Al Var, Nasca e Liberti (assistente).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Juventus-Verona in streaming e in diretta tv, l’appuntamento è per domenica 13 maggio 2018 su Calcionews24.com per la diretta della partita.