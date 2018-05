Juventus-Verona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Verona, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio della sfida che metterà di fronte, per l’ultimo turno di campionato, la Juventus, già Campione d’Italia, e l’Hellas Verona, ormai già retrocesso nella serie cadetta. Nonostante l’assegnazione dello Scudetto ˗ il settimo consecutivo ˗, quello di oggi verrà ricordato come il giorno della conclusione dello straordinario rapporto tra la Juventus e il suo Capitano Gian Luigi Buffon. Per una partita, dunque, che ha ben poco da dire a questa Serie A, il match odierno sarà tutto rivolto ai festeggiamenti, ai ringraziamenti, alle lacrime, alle emozioni di un evento sportivo, com’è quello dell’addio di Buffon, che non potrà che toccare tutti gli italiani, e non solo. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

Juventus-Verona: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Juventus-Verona: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Verona: probabili formazioni e pre-partita

Per una gara che ha ben poco da dire in termini di raggiungimento di obiettivi stagionali, dal momento che entrambe conoscono già il loro fortunato o triste destino, Juventus e Verona scendono in campo per onorare l’ultimo turno della stagione 2017/2018 di Serie A. Il vero fulcro dell’attenzione, oltre alla “passerella” dei giocatori e all’assegnazione dello Scudetto, sarà rivolto all’addio del Capitano bianconero, Gigi Buffon, che chiude la sua straordinaria carriera juventina dopo quasi due decadi di grandi successi. Per l’occasione, allora, non poteva mancare la sua ultima presenza tra i pali da titolare, con una difesa pressoché titolarissima; a centrocampo, invece, Allegri lancerà dal primo minuto il trio Bentancur˗Marchisio˗Sturaro, dietro al trio delle meraviglie Dybala˗Higuain˗Douglas Costa.

Nonostante la retrocessione matematica, Pecchia e i suoi uomini cercheranno di onorare al meglio l’ultimo episodio di un campionato decisamente non facile e piuttosto deludente. Con Nicolas in porta, spazio a Souprayen in difesa. Con gli indisponibili Valoti, Lee, Kean e Calvano e i non convocati Buchel, Heurtaux e Vukovic, Pecchia potrebbe lanciare dal primo minuto Aarons, nonostante Verde sia ancora in leggero vantaggio.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Barzagli, De Sciglio, Asamoah, Matuidi, Pjanic, Khedira, Mandzukic. Allenatore: Allegri

VERONA (4-3-3): Nicolas; Bearzotti, A. Ferrari, Caracciolo, Fares; Romulo, Fossati, Zuculini; Verde, Cerci, Matos. A disposizione: Silvestri, Coppola, Bearzotti, Felicioli, Aarons, Danzi, Petkovic. Allenatore: Pecchia

Juventus-Verona: i precedenti del match

Quella che andrà in scena all’Allianz Stadium tra Juventus ed Hellas Verona sarà una partita dalla grande tradizione nella massima serie italiana. In totale, tra casa e trasferta, i confronti tra le due squadre si fermano a 54, per un bilancio di 30 vittorie bianconere, 14 pareggi e 10 successi gialloblù. Per quanto riguarda le gare disputate a Torino (27), la squadra di casa è in vantaggio con 23 vittorie e 4 pareggi: non si è mai registrata, pertanto, alcuna vittoria degli ospiti attualmente allenati da Pecchia. Anche nelle reti realizzate la Juventus è nettamente in vantaggio con un bilancio di 62 a 17. Il primo storico confronto risale al settembre del ’57 quando i bianconeri di Boniperti e Sivori riuscirono a imporsi con il risultato di 3˗2. Il primo pareggio nel fortino bianconero risale all’ottobre del ’72, quando alla rete dello scaligero Luppi rimediò il gol del pareggio di Salvadore. L’ultimo confronto, infine, risale al gennaio 2016 quando gli uomini di Allegri riuscirono a sbaragliare la compagine veneta con un netto 3˗0.

Juventus-Verona: l’arbitro del match

Sarà Riccardo Pinzani della sezione di Empoli l’arbitro designato a dirigere l’ultima sfida di campionato dei già Campioni d’Italia della Juventus, contro l’ormai retrocesso Hellas Verona. Il direttore di gara, classe ’78, è alla prima direzione in Serie A in questa stagione e alla 21° della sua carriera nella massima categoria. Pertanto, nella stagione odierna, non ha mai arbitrato nessuna delle due squadre. D’altro canto, sono 18 le gare arbitrate nella serie cadetta e 2 quelle di Coppa Italia. A coadiuvare l’arbitro toscano saranno gli assistenti Citro e Colella; il quarto ufficiale sarà Di Paolo mentre alla postazione VAR siederanno Nasca e Liberti.

Juventus-Verona Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Verona sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.

