Juve Vlahovic, l’offerta bianconera all’attaccante

Continua l’assalto a Vlahovic della Juventus: i bianconeri avrebbero offerti al serbo un ingaggio da 7 milioni

La Juventus continua l’assalto al bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è corteggiato dall’Italia e dall’estero.

Ieri Joe Barone ha detto che la Juve ancora non si è mossa con un’offerta, ma secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe già mandato un ricco contratto al serbo. 7 milioni a stagione per far vacillare subito l’attaccante.