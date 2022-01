Fiorentina, Barone: «Attacchi razzisti nei nostri confronti, inaccettabili»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.g. della Fiorentina Barone ha parlato degli attacchi nei confronti del club viola

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del TG Regione Toscana.

ZERO RISPOSTE – «Ho avuto la settimana scorsa una conversazione con Dusan. Ovviamente risposta zero. Tocca a lui comunicare le sue intenzioni. Anche quando c’era il presidente non abbiamo ricevute risposte da parte sua».

OFFERTE – «Se ci sono delle offerte lo avrei detto. Ma non ci sono. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all’estero, ma ovviamente non si balla in uno ma in tre».

RABBIA COMMISSO – «L’utilizzo della parola macchietta, dei film di Scorsese di Mafia, di un’Italia che si vuole dimenticare. Questi attacchi di razzismo dei media, non sono accettabili».