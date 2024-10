Kalimuendo Juve, pronto l’assalto al francese! E’ il primo nome per il vice-Vlahovic: il possibile scenario

Kalimuendo Juve, tutto pronto l’assalto al francese! E’ lui il primo nome per il vice-Vlahovic: il possibile scenario di calciomercato

E’ Arnaud Kalimuendo il primo nome nella lista del calciomercato della Juve per l’attacco. Lo afferma Tuttosport, che spiega come la sua duttilità giochi a favore per un possibile acquisto. Prima o seconda punta all’occorrenza, un profilo che piacerebbe e non poco a Thiago Motta.

Costo del cartellino fissato sui 20-25 milioni di euro. Una cifra non indifferente da spendere a gennaio, ma la cessione di Arthur da parte dei bianconeri potrebbe sbloccare diverse piste in entrata. Situazione da monitorare.