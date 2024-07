Kane Inghilterra, Di Canio: «Può fare qualcosa di clamoroso, NEL BENE O NEL MALE»

Le parole di Paolo Di Canio su Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, che cerca oggi il suo primo trofeo della carriera

Harry Kane ha parlato prima del calcio d’inizio di Spagna-Inghilterra di Harry Kane. Di seguito le sue parole sul capitano dei Tre Leoni.

«Kane è qualcosa di incredibile, a livello di club non ha vinto neanche una coppa di lega nonostante sia uno dei più forti al mondo. A livello di Nazionale ha una grande occasione, oggi potremmo vedere qualcosa di clamoroso, in positivo o in negativo. La squadra ha trovato un grande equilibrio e che il gol lo trova: vince sempre ma non perde mai, è davvero difficile che ceda. Devo dare merito a Southagate, che a livello di scelte è stato criticato e invece ha creato un blocco unico, sano. Una rosa sana può fare grandi cose».