Kane: «Notte da sogno con l’Italia, non poteva andare meglio»

Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, ha parlato a Rai Sport dopo il successo sull’Italia.

LE PAROLE – «E’ bellissimo, una notte speciale per me. Era da tanto che non si vinceva qui, è un qualcosa di speciale. Poi superare il record è un sogno che si realizza. Ringrazio la squadra e i tifosi, per me non poteva andare meglio».