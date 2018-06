Massimiliano Allegri ha un sogno: allenare N’Golo Kantè. Il centrocampista del Chelsea è un obiettivo della Juventus

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo con elementi di spessore. I bianconeri sono ormai a un passo dall’ingaggio a parametro zero di Emre Can e potrebbero pescare il secondo rinforzo per la mediana dalla Premier League. La Juve, secondo Il Corriere di Torino, ha messo gli occhi su N’Golo Kantè. Il forte centrocampista del Chelsea, classe 1991, ha fatto le fortune di Ranieri e Conte, ed è uno dei migliori nel suo ruolo. Kantè è abile soprattutto a recuperare palla ma negli ultimi anni ha migliorato anche le sue abilità tecniche.

La Juve, che continua a trattare con il CSKA per Golovin, e continua a seguire Lorenzo Pellegrini della Roma e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, segue anche N’Golo Kantè. L’affare non è semplice ma la Juve può pensare al francese, impegnato questa mattina nell’esordio della sua Francia contro l’Australia, in caso di partenza di Sami Khedira. La Juve, che segue anche Mousa Dembelè, un centrocampista simile per caratteristiche al mediano del Chelsea, potrebbe imbastire un nuovo affare col Chelsea. I Blues però partono da una base di 70 milioni. Sul calciatore c’è anche il PSG ma la Juve, che potrebbe cedere ai londinesi Rugani e/o Higuain, studia la situazione.