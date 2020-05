Karsdorp: «Ritorno alla Roma? Non li ho sentiti, forse non mi vogliono più»

Il terzino olandese Rick Karsdorp ha parlato del suo futuro e del possibile rientro a Roma. Ora è in prestito al Feyenoord

Rick Karsdorp, terzino di proprietà della Roma in prestito al Feyenoord, nei giorni scorsi aveva aperto le porte a un possibile ritorno in giallorosso. Il laterale olandese ha parlato così a NOS del suo possibile ritorno in giallorosso.

«È strano non aver sentito nessuno in questa stagione, ma non mi preoccupo molto avendo ancora due anni di contratto. Magari è un segnale che la storia con la Roma stia per volgere al termine – le sue parole riportate da vocegiallorossa – Fonseca con me è stato sempre chiaro e lo sarà anche in questa occasione. Io durante il pre-campionato cercherò di mettermi in mostra. Sono aperto al ritorno in giallorosso. Se mi vogliono, farei di tutto per restarci. Non ho fatto male nelle occasioni che ho avuto».