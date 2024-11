Kean Fiorentina, i viola lo blindano? Il dg Ferrari svela: «C’è una clausola che ha voluto». La cifra è incredibile

Kean Fiorentina, i viola hanno le idee chiare! Il dg Ferrari svela: «C’è una clausola che ha voluto». La cifra è da capogiro

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match di Conference League parlando dell’ex Juve Moise Kean.

PAROLE – «Eravamo e siamo convinti di questa operazione. Non è una condizione che amavamo nonostante ci era stata chiesta dall’altra parte, ma abbiamo cercato di concluderla nel migliore dei modi. Si tratta di una clausola di 52 milioni che non vale solo all’estero: è stata fatta perché lui voleva questa garanzia e noi lo volevamo a tutti i costi. Se poi vorrà andare via dovrà dare anche lui il via libera».