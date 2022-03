Khachaturyants: «Al lavoro per il ritorno della Russia nelle competizioni internazionali»

Ashot Khachaturyants, presidente della Prem’er Liga, ha fatto il punto della situazione sul calcio russo. Le dichiarazioni

Ashot Khachaturyants, numero uno della Prem’er Liga, ha parlato in conferenza stampa dell’attuale situazione del calcio russo.

LE PAROLE – «Nella situazione in cui ci troviamo tutto sta cambiando e non posso dire nulla di certo, ma i colloqui con FIFA e UEFA stanno andando avanti. Spero che Dyukov sfrutti la lunga relazione che ha con i leader delle due organizzazioni. Potrebbe essere un vantaggio per permettere alla Russia di tornare a partecipare alle competizioni internazionali».