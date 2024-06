Klose NUOVO ALLENATORE della Lazio? Ecco le ultime sulla trattativa biancoceleste

Klose Lazio, nome caldo per il DOPO Tudor: le ULTIME sulla situazione legata al futuro della panchina biancoceleste

Vicinissima all’addio di Igor Tudor, la Lazio si sta già adoperando per cercare subito un nuovo tecnico a cui affidare la guida tecnica della squadra.

Come riportato da Nicolò Schira, tra i tanti nomi accostati al club biancoceleste, ci sarebbe il suggestivo ritorno di Miroslav Klose, che rimane in pole per il posto in panchina. Assieme lui forte la candidatura di Marco Baroni, cercato anche dal Monza.