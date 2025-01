Kolo Muani Juventus: l’attaccante è arrivato a Torino! Inizia la sua avventura con i bianconeri – VIDEO

Kolo Muani Juventus: l’attaccante francese è arrivato a Torino! Inizia la sua avventura in prestito con i bianconeri – VIDEO

E’ il giorno anche di Randal Kolo Muani, secondo acquisto del calciomercato Juve in questa sessione invernale. Secondo quanto raccolto da Juventusnews24 L’attaccante francese è arrivato a Torino, con il suo sbarco a Caselle. Domani, come avvenuto per Alberto Costa, solito passaggio al J Medical per le visite. L’attaccante arriva dal PSG in prestito secco, con ingaggio che verrà coperto totalmente dai bianconeri.

Ore 19.40 – Le prime immagini di Kolo Muani: l’attaccante lascia l’aeroporto dopo aver firmato autografi ed aver scattato alcuni selfie con i tifosi presenti. Domani per lui, come annunciato, visite mediche e firma.