Koopmeiners: «Ho sempre voluto SOLO la Juve. Parole Gasperini? All’Atalanta posso dire solo QUESTO»

Le parole di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese, nella conferenza stampa di presentazione alla Juve

QUANDO HA SCELTO LA JUVE – «Da bambino guardavo le grandi squadre, tra cui la Juve. Quando sono arrivato in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale la Juventus. Ho giocato prima all’Atalanta, ho assaporato l’atmosfera del club allo Stadium. Pensavo ‘Mi piacerebbe giocare alla Juve’ e quando è arrivata la possibilità non ho più avuto dubbi».

ESTATE LUNGA PRIMA DI ARRIVARE ALLA JUVE – «Ci è voluto un po’ di tempo ma sono felice di essere qua. Il mondo del calcio qualche volta è difficile ma è anche un mondo in cui non tutto è garantito, anche per i calciatori bisogna spesso aspettare, non si sa cosa può accadere. Ero convinto e fiducioso che sarebbe successo. Ci sono stati ottimi contatti tra il mio agente e il club. Ci sono alti e bassi ma sono sempre fiducioso, alla fine sono stato contento di aver centrato l’obiettivo. Sono eccitato di cosa avverrà nelle prossime partite».

COME SI E’ LASCIATO CON GASPERINI – «La cosa più importante è che ho trascorso dei bellissimi anni all’Atalanta, soprattutto l’ultima stagione in cui abbiamo vinto un trofeo, un’emozione speciale. Oltre alla squadra, sono cresciuto come uomo e come calciatore. All’interno e fuori dal club. La città è stata meravigliosa con me e con la mia famiglia. I 3 anni trascorsi là sono stati eccezionali. Nell’arco della carriera di un calciatore ci possono essere più punti di vista, ma ho imparato tantissimo, abbiamo fatto cose speciali insieme. Ora sono contento di essere passato dall’Atalanta alla Juve».

