Koopmeiners Juve, l'Atalanta vuole 70 milioni. Occhio alla Premier

Koopmeiners, Juve e un’Atalanta che attende l’asta per il centrocampista olandese. La situazione tra cifre e dettagli di calciomercato

Per quanto sull’Atalanta ci sia tanto da parlare in ottica campo tra un calendario delicato e una Champions League da provare a conquistare, dall’altra le “zanzare” chiamate calciomercato hanno cominciato a ronzare Zingonia: in particolar modo nei confronti del centrocampista Teun Koopmeiners, costantemente accostato alla Juve.

Da quello che risulta dalla nostra redazione, bisogna partire da una premessa: l’Atalanta ad oggi valuta Koopmeiners 70 milioni di euro, e non è disposta a scendere a compromessi. La Juve sta provando ad inserire qualche contropartita: si è citato Soulé che è molto orientato verso la Premier.

Quella stessa Premier che vorrebbe far suo il numero 7 atalantino, potendo arrivare addirittura alle richieste dei nerazzurri (o quanto meno offrire di più rispetto alla corte bianconera). La Dea non ha fretta di vendere Teun, consapevole che su di lui si scatenerà l’asta in estate.