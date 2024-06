Denis AVVISA Koopmeiners: «Juve? Deve rimanere a Bergamo. Ecco il SEGRETO dell’Atalanta»

KOOPMEINERS – «Koopmeiners è un giocatore di grande intensità, perfetto per la Juve. Io mi auguro che possa rimanere a Bergamo. Perché è una piazza che può farlo crescere ancora facendo il suo gioco, con un allenatore che lo conosce molto bene. Se rimane non sbaglia. Se va via è un premio per quello che ha fatto vedere al pubblico di Bergamo».

SCAMACCA – «Scamacca? È un giocatore a cui non manca niente. Certo all’inizio ha fatto un po’ di fatica ad adattarsi al calcio di Gasperini ma quando ha capito che cosa vuole da

lui è esploso. E ora stiamo vedendo il vero Scamacca, l’attaccante che fa tanti gol. Ogni

tipo di gol».

ATALANTA – «Il segreto dell’Atalanta è una società che ha fatto un grandissimo lavoro fi n dall’inizio. Fin da quando sono arrivato io nel 2011. C’era un progetto ambizioso. E giorno dopo giorno è stato costruito qualcosa. Oggi si sta raccogliendo i frutti vincenti di un grande lavoro che hanno svolto nel corso delle stagioni».