Koopmeiners: «Ci manca l’energia messa alla fine: 20 minuti non bastano»

Le parole di Theun Koopmeiners, centrocampista della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in rimonta contro il Bologna in casa

Theun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Bologna. Di seguito le parole del centrocampista bianconero.

AZIONE DEL GOL – «Dobbiamo trovare questi momenti. Dusan è pericoloso fuori area e dentro l’area. Io posso fare gol come oggi e dobbiamo aiutare la squadra con questo».

CARATTERE JUVE – «Dobbiamo giocare 90 minuti come abbiamo fatto negli ultimi 20. Attacchiamo, passiamo in avanti, pressiamo in difesa. Dobbiamo giocare così, 20 minuti non bastano. E’ la nostra responsabilità controllare le partite per 90 minuti».

COSA MANCA ALLA JUVE – «Difficile da dire, ma ci manca l’energia che abbiamo messo negli ultimi 20 minuti. 20 non ne bastano, 80 nemmeno. Come abbiamo visto nelle ultime partite dobbiamo fare meglio per 90 minuti. Dobbiamo sentire questa sensazione, questa responsabilità. Quando la sentiamo cresciamo e andiamo avanti».

COME SI SENTE DOPO IL GOL – «Non mi sento felice, sono un giocatore di una squadra. L’importante è vincere. Sarebbe stato meglio se non avessi segnato ma se avessimo vinto».