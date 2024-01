Atalanta, senti Koopmeiners: «Felicità? Lo sarà quando vinceremo la coppa»

Le parole del centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners dopo la vittoria conquistata contro il Milan

Ai canali ufficiali del club, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners commenta così la vittoria contro il Milan in Coppa Italia.

«Siamo contenti di essere in semifinale di Coppa Italia. Sul secondo goal il merito è anche di Miranchuk per quanto l’abbia segnato. Era una partita difficile dove affrontavamo una squadra forte soprattutto nei singoli: non era facile recuperare, ma siamo riusciti a farli. Il pareggio last minute è stato determinante prima del secondo tempo, dove abbiamo giocato bene. Felice? Lo sarei molto se dovessimo vincere la coppa».